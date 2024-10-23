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Instagram ne oldu, neden yavaş? İG ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ne oldu, neden yavaş? İG ÇÖKTÜ MÜ?
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Instagram çöktü mü? Instagram kullanıcıları bugün akşamsa saatlerinde uygulamanın yavaşladığını rapor ediyor. Birçok kullanıcı, fotoğrafları ve videoları yüklerken veya yorum yaparken sorunlar yaşadığını belirtiyor. Peki, Instagram'a ne oldu, neden yavaş? Son dakika IG çöktü mü, sorun mu var merak ediliyor. Instagram bant daraltması iddiası var. İşte detaylar...

Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu, neden yavaş? Instagram kullanıcıları bugün akşamsa saatlerinde uygulamanın yavaşladığını rapor ediyor. Birçok kullanıcı, fotoğrafları ve videoları yüklerken veya yorum yaparken sorunlar yaşadığını belirtiyor. Peki, Instagram'a ne oldu, neden yavaş? IG çöktü mü, sorun mu var merak ediliyor. Instagram bant daraltması iddiası var. İşte detaylar haberimizde...

INSTAGRAM'A NE OLDU?

Instagram'a akşam saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Instagram kullanıcıları Instagram çöktü mü, sorun mu var merak ediyor. İşte son raporlar:

Instagram'a ne oldu, neden yavaş?

INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ?

Instagram'ın neden yavaş olduğu ile ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Sorun devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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