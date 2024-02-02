Üye Girişi
Haberler

İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Dilber hangi gün? Sorusu, İnci Taneleri dizisinin hangi günler yayınlanmakta olduğunu merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor?

Dilber hangi gün? Sorusu, Dilber evin barkın yok mu repliği ile gündeme gelen dizinin hangi gün yayınlanmakta olduğunu merak etmekte olan izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Yayınlanmakta olan ilk fragmanı ile gündeme bomba gibi düşmekte olan dizinin detayları merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Peki, İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor?

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN?

İnci Taneleri dizisi her Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır. İlk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin ilk bölümü 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Buna göre İnci Taneleri dizisi her Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Taneleri oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi yer almaktadır.

İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

İnci Taneleri Dizi Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

İBB çalışanlarına zam var mı? İBB çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? SON DAKİKA: İMAMOĞLU, ZAMMI DUYURDU! 2024'te gezilmesi gereken ülkeler neler? Nereye gidilmeli? ARA TATİL UZATILDI MI? 15 Tatil uzayacak mı 2024? Okullar ne zaman açılıyor? Oğuz Erge öldü mü? Oğuz Erge kurtuldu mu, yaşıyor mu? Oğuz Erge'nin sağlık durumu nasıl? İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor? 2 ŞUBAT YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? 2 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Resmi Gazete bugün (2 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Rehin alınan fabrika son durum ne? Rehin alınan fabrika saldırgan yakalandı mı? Rehineler kurtarıldı mı? Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title