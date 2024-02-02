Dilber hangi gün? Sorusu, Dilber evin barkın yok mu repliği ile gündeme gelen dizinin hangi gün yayınlanmakta olduğunu merak etmekte olan izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Yayınlanmakta olan ilk fragmanı ile gündeme bomba gibi düşmekte olan dizinin detayları merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Peki, İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor?

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN?

İnci Taneleri dizisi her Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır. İlk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin ilk bölümü 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Buna göre İnci Taneleri dizisi her Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Taneleri oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi yer almaktadır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...