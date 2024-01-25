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İnci Taneleri hangi cezaevinde çekildi?

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İnci Taneleri dizisinden ilk kareler yayınlandı! İnci Taneleri Fragmanı yayında! Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizisi "İnci Taneleri" Kanal D'de başlıyor! Peki, İnci Taneleri hangi cezaevinde çekildi?

İnci Taneleri'nin setinden kareler yayınlandı! Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri hangi cezaevinde çekildi?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ HANGİ CEZAEVİNDE ÇEKİLDİ?

İnci Taneleri'nin çekildiği cezaevi henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İnci Taneleri Gündem Haberler

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