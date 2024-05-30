İnci Taneleri final mi yapıyor, İnci Taneleri bitiyor mu? #128250

İnci Taneleri dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken İnci Taneleri bitiyor mu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri final mi yapıyor? İnci Taneleri bitiyor mu 2024?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem kızına kavuşacak mı?

Piraye, Azem'in karısını öldüren bir katil olduğunu öğrenir ve Azem ile yüzleşir. Azem, gerçekleri öğrenen Piraye karşısında yalan söylediği için mahçup olur. Dilber, Zahir'in kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamaz ve onu öldürmeyi kafasına koyar. Cihan ve Nehir annelerinin mezarını ziyaret etmeye gider. Mezarlıkta kızını gören Azem'in gözleri dolar. Peki, Azem kızına kavuşacak mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizi final yapmıyor. Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşıyan yapım, sezon finali le ekran macerasına ara verecek. Buna göre Azem'in hikayesi yeni sezonda devam edecek

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.