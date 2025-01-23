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İnci Taneleri bu akşam var mı? 23 Ocak İnci Taneleri dizisi 30. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri bu akşam var mı? 23 Ocak İnci Taneleri dizisi 30. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
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Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi var mı ve İnci Taneleri dizisi 30. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. İnci Taneleri dizisinde son bölüm neler olduğu ve 23 Ocak Perşembe günü İnci Taneleri dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? 23 Ocak İnci Taneleri dizisi 30. bölüm yayınlanacak mı?

İnci Taneleri bu akşam var mı? 23 Ocak İnci Taneleri dizisi 30. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Kanal D yayın akışında bu akşam İnci Taneleri dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor.Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yer aldığı İnci Taneleri dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle bugün (23 Ocak 2025) dizilerin yeni bölümü yerine tekrar bölümleri ekranda olacak.

İnci Taneleri bu akşam var mı? 23 Ocak İnci Taneleri dizisi 30. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

İNCİ TANELERİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Piraye, Dilber ve Yıldız'ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır. Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır.

Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık.

İnci Taneleri bu akşam var mı? 23 Ocak İnci Taneleri dizisi 30. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

23 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa-Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:15 Yaprak Dökümü-Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta-Yeni Bölüm

16:00 Arka Sokaklar-Tekrar

18:30 Kanal D Ana Haber-Canlı

20:00 İnci Taneleri-Tekrar

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