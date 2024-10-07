Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir?

Cani Semih Çelik'in hunharca işlediği cinayetlerin ardından özellikle sosyal medya platformu Discord üzerinde bu tanıma uyan kişilerden aldığı "destekleyici" ve "övücü" destek mesajları üzerine Emniyet, 81 ilde harekete geçti. Peki, Incel ne demek? Semih Çelik İncel olayı nedir? Detaylar haberimizde...

INCEL NE DEMEK?

İngilizce "involuntary celibacy" (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade ediyor. Bu bireyler, genellikle romantik ilişki kurmada zorluk çeken ve bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğrayan kişiler olarak görülürler. İncel topluluğu, erkeklik normları, cinsellik ve toplumsal beklentiler hakkında tartışmalara yol açarak çeşitli sosyal ve psikolojik sorunların ele alınmasına zemin hazırlamaktadır.

SEMİH ÇELİK INCEL OLAYI NEDİR?

Semih Çelik'in işlediği cinayetlerden bir gün sonra internette yayılan ve bu görüşlere sahip kişilerin yer aldığı bir mesajlaşma uygulamasındaki gruptan alındığı belirlenen "destekleyici", "övücü" paylaşımlar üzerine polis, yurt genelinde büyük takip başlattı.