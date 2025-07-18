İnan Kıraç'ın evliliği iptal mi edildi? İnan Kıraç'ın evliliği neden iptal edildi?

87 yaşındaki İnan Kıraç'ın, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşınmıştı. Peki, İnan Kıraç'ın evliliği neden iptal edildi? İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu'nun raporu doğrultusunda Kıraç'ın fiili ehliyetinin bulunmadığına hükmedildi. Bu gelişme sonrası mahkeme, evliliğin geçersiz olduğuna karar verdi. Peki, İnan Kıraç'ın evliliği iptal mi? İnan Kıraç'ın evliliği neden iptal edildi? İşte detaylar...

İNAN KIRAÇ'IN EVLİLİĞİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İnan Kıraç, geçtiğimiz aylarda 75 yaşındaki Emine Alangoya ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik, Kıraç'ın kızı İpek Kıraç tarafından "fiili ehliyet yokluğu" gerekçesiyle mahkemeye taşındı. Açılan davada, Kıraç'ın evlilik tarihinde zihinsel durumunun bu kararı almaya yeterli olup olmadığı araştırıldı.

İNAN KIRAÇ'IN EVLİLİĞİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, İnan Kıraç'ın hukuki ehliyetinin bulunmadığı yönünde rapor hazırlandı. Raporda, Kıraç'ın kendi fiillerinin sonuçlarını değerlendirebilecek zihinsel yeterliliğe sahip olmadığı, dolayısıyla bir evlilik yapabilecek durumda bulunmadığı ifade edildi.

Bu tespit üzerine mahkeme, Kıraç hakkında vesayet tedbiri uygulanmasına karar verdi. Karara göre, İnan Kıraç'ın taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, şirket hisseleri ve diğer mali varlıkları üzerine tedbir şerhi konuldu. Bu süreç, mahkemede delil olarak da dikkate alındı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yalnızca tarafların avukatları katıldı. Dava dosyasına gizlilik kararı verildiği için basın mensupları salona alınmadı. Mahkeme, İnan Kıraç'ın evlilik tarihinde hem hukuki hem de fiili ehliyetinin bulunmadığını belirterek, evliliğin iptaline karar verdi.