İmam Gazali dizisi ne zaman başlıyor? İmam Gazali dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tabii'nin yeni sezon yapımları arasında öne çıkan İmam Gazali dizisi, izleyicileri 11. yüzyıl İslam dünyasına götürüyor. Dizi, büyük alim İmam Gazali'nin ilim yolculuğunu, düşünsel mücadelesini ve dönemin toplumsal-siyasal dinamiklerini ekranlara taşırken, Taner Ölmez, Caner Şahin ve Ekremcan Arslandağ gibi oyuncular izleyiciyle buluşuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İMAM GAZALİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin kesin yayın tarihi metinde belirtilmemekle birlikte, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon gala gecesinde tanıtıldığı ve çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda dizinin önümüzdeki günlerde, tabii platformunun yeni sezonuyla birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İMAM GAZALİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, İslam dünyasının en büyük alimlerinden biri olan Gazali'nin hayatını konu alıyor. Onun ilim, fikir ve mücadele hayatı, dönemin toplumsal ve kültürel yapısıyla birlikte ele alınarak dramatize ediliyor. Dizide Gazali'nin entelektüel yolculuğu, karşılaştığı zorluklar ve dönemin önemli karakterleriyle olan ilişkileri detaylı bir şekilde işleniyor.

İMAM GAZALİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başrolleri Taner Ölmez, Caner Şahin ve Ekremcan Arslandağ paylaşıyor. Diğer önemli oyuncular şunlar:

Özge Özberk – Seyyide Hatun

Yurdaer Okur – İmam Cüveyni

Kanbolat Görkem Arslan – Nizâmülmülk

Devrim Evin – Nesaac

Teoman Kumbaracıbaşı – Batınî

Berrin Arısoy – Zeynep

Selen Kurtaran – Saliha

Nazan Diper – Kevser Hatun

İMAM GAZALİ DİZİSİ HANGİ KANALDAYAYINLANACAK?

Dizi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak. Platform, uluslararası erişime sahip ve beş farklı dil seçeneğiyle içerik sunuyor. Bu sayede İmam Gazali dizisi, sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da izlenebilecek.