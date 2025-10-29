Haberler

İmam Gazali dizisi ne zaman başlıyor? İmam Gazali dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İmam Gazali dizisi ne zaman başlıyor? İmam Gazali dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii, yeni sezonunda izleyiciyi tarihin derinliklerine götürecek bir yapımı daha ekranlara taşıyor: İmam Gazali. Dizi, İslam dünyasının en büyük alimlerinden biri olan Gazali'nin hayatını ve ilim yolculuğunu konu alıyor. Peki, İmam Gazali dizisi ne zaman başlıyor? İmam Gazali dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tabii'nin yeni sezon yapımları arasında öne çıkan İmam Gazali dizisi, izleyicileri 11. yüzyıl İslam dünyasına götürüyor. Dizi, büyük alim İmam Gazali'nin ilim yolculuğunu, düşünsel mücadelesini ve dönemin toplumsal-siyasal dinamiklerini ekranlara taşırken, Taner Ölmez, Caner Şahin ve Ekremcan Arslandağ gibi oyuncular izleyiciyle buluşuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İMAM GAZALİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin kesin yayın tarihi metinde belirtilmemekle birlikte, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon gala gecesinde tanıtıldığı ve çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda dizinin önümüzdeki günlerde, tabii platformunun yeni sezonuyla birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İMAM GAZALİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, İslam dünyasının en büyük alimlerinden biri olan Gazali'nin hayatını konu alıyor. Onun ilim, fikir ve mücadele hayatı, dönemin toplumsal ve kültürel yapısıyla birlikte ele alınarak dramatize ediliyor. Dizide Gazali'nin entelektüel yolculuğu, karşılaştığı zorluklar ve dönemin önemli karakterleriyle olan ilişkileri detaylı bir şekilde işleniyor.

İmam Gazali dizisi ne zaman başlıyor? İmam Gazali dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İMAM GAZALİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başrolleri Taner Ölmez, Caner Şahin ve Ekremcan Arslandağ paylaşıyor. Diğer önemli oyuncular şunlar:

  • Özge Özberk – Seyyide Hatun
  • Yurdaer Okur – İmam Cüveyni
  • Kanbolat Görkem Arslan – Nizâmülmülk
  • Devrim Evin – Nesaac
  • Teoman Kumbaracıbaşı – Batınî
  • Berrin Arısoy – Zeynep
  • Selen Kurtaran – Saliha
  • Nazan Diper – Kevser Hatun

İMAM GAZALİ DİZİSİ HANGİ KANALDAYAYINLANACAK?

Dizi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak. Platform, uluslararası erişime sahip ve beş farklı dil seçeneğiyle içerik sunuyor. Bu sayede İmam Gazali dizisi, sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da izlenebilecek.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.