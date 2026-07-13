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Zeynep Sönmez'den tarihi başarı

Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. 3 basamak yükselen Zeynep, 48. sıraya çıkarak Türk tenisi adına tarihi bir başarıya imza attı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyer rekoru kırdı. Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yükselen Zeynep, 48. sıraya yerleşti.

KARİYERİNİN EN İYİ DERECESİ

Zeynep Sönmez, elde ettiği bu dereceyle kariyerinin en iyi sıralamasına ulaştı. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanının sahibi olan Zeynep, bu başarısını daha da ileri taşıdı.

İLK 50'YE GİREN İLK TÜRK TENİSÇİ

Zeynep Sönmez, 48. sıraya yükselerek dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Milli sporcunun bu çıkışı, Türk tenisinde tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

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