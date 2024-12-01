İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İllegal Hayatlar filmi ne zaman, nerede çekildi?

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İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahsun, Şahin ve Mehmet, Adana'nın varoşlarında, çeşitli dernek isimleri altında kaçak kumarhane işleterek hayatlarını sürdüren üç arkadaştır. Fakat son zamanlarda artan polis baskınları yüzünden mekanları art arda mühürlenir. Büyük zarara uğrar ve işlerini yapamaz hale gelirler. Adeta dibe vurmuşlardır. Fakat hırslı ve gözü kara ekibimiz çok geçmeden yeni ve iddialı bir başlangıç yapacak o muhteşem ?kri bulurlar; siyasi parti kurmak!

Bir siyasi parti adı altında kumar oynatmanın dünyanın en akıllıca planı olduğuna inanmakta hiç zorlanmayan ekibimiz hazırlıklara başlar, Liberal Muhafazakâr Komünist Parti (LMKP) adında, seçmen kitlesinin %99,8'inin siyasi görüşünü kapsayacağını düşündükleri partiyi kurarlar. Başlarda her ne kadar kaçak kumar işini maskelemek amacıyla bu işe girmiş olsalar da, yavaş yavaş siyaset onları içine çekecek ve bu durum eğlenceli bir hikayeye dönüşecektir.

SENARYO: CENK ÇELİK

YÖNETMEN: CENK ÇELİK

OYUNCULAR: MAHSUN KARACA, ŞAHİN SARSU, MEHMET KAHRAMAN, MÜJDE UZMAN