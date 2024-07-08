İlker Kaleli İspanyolca öğrenerek uluslararası arenada ses getirecek bir projeye imza attı! "La Passion Turca" adlı İspanyol dizisinde başrol oynayan Kaleli dizinin çekimleri için Madrid ve İstanbul arasında mekik dokudu. Peki, İlker Kaleli İspanyolca biliyor mu?

İLKER KALELİ İSPANYOLCA BİLİYOR MU?

İlker Kaleli, dizi için beş hafta Madrid'de dil okuluna gitti. Günde 7 saat İspanyolca çalıştı, altı bölümlük senaryoyu ezberleyip Türkiye'ye döndü.

Dizideki partneri de önümüzdeki günlerde İstanbul'a geliyor.

Inaki Penafiel''in yönetmenliğini üstleneceği dizinin 2 buçuk ay sürecek çekimleri kasımda İstanbul''da başlayıp Madrid''de devam edecek.

Günde 7 saat dil eğitimi alan Kaleli, İspanyol Antenna 3 televizyonu için çekilen bu dizide dünyaca ünlü oyuncu Maggie Civantos ile başrolü paylaşıyor.

Kaleli'nin bu zorlu süreçteki azmi ve performansı izleyicilerden tam not aldı.

Yoğun bir tempoyla günde 7 saat dil eğitimi alarak İspanyolca öğrenen Kaleli yeni dizisinde kusursuz bir performans sergiledi.

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