İlker Akbaş kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı İlker Akbaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı İlker Akbaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İlker Akbaş kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı İlker Akbaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

İLKER AKBAŞ KİMDİR?

Eskişehir merkezinde 14 Şubat 1971 tarihinde doğan İlker Akbaş, esnaflık geleneğine sahip olan Demirciler Köyü'nden Yaşar Bey ve Sarıcakayalı Lütfiye Hanım'ın büyük oğludur. Küçük yaşlardan itibaren babasından marangozluk zanaatını öğrenen İlker Akbaş, ilk ve orta öğrenimini Ziya Gökalp Okulu'nda tamamlamıştır. Ardından Eskişehir Motor Meslek Lisesi'nde motor ustalığı eğitimi almıştır. Yüksek öğrenimini Bolu Gazi Üniversitesi'nde tamamlama şansını elde edemeyen Akbaş, çalışma hayatına erken atılmıştır. Dört yıl boyunca Bursa Tofaş Otomobil Fabrikası'nda ve sonrasında iki yıl Otosan İnönü Fabrikası'nda teknik personel olarak görev yapmıştır. Daha sonra esnaflık hayatına adım atmış ve çeşitli sektörlerde dükkanlar işletmiştir. 2006 yılında müteahhitlik, inşaat ve emlak sektöründe iş adamı olarak tanınmıştır. Şimdiye kadar 22 adet binanın inşasında aktif rol almıştır.

İlker Akbaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.