Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, 2025 yılı ilk iftar saati ve imsakiye bilgileri merak ediliyor. 2025 Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve ilk iftar bu tarihte yapılacak. Ankara, İzmir, İstanbul imsakiye 2025 bilgileri açıklandı ve vatandaşlar sahur, imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, İlk iftar ne zaman? 2025 Ankara, İzmir, İstanbul imsakiye 2025!

İLK İFTAR NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk iftar, 1 Mart Cumartesi akşamı yapılacak. Ankara, İzmir ve İstanbul için 2025 imsakiye bilgileri, sahur ve iftar vakitleriyle birlikte açıklandı.

Ankara İmsakiyesi 2025:

İlk Sahur: 1 Mart Cumartesi, imsak vakti saat 05:52'de

İlk İftar: 1 Mart Cumartesi, iftar vakti saat 18:47'de

İlk Teravih Namazı: 28 Şubat Cuma akşamı, saat 20:03'te

İzmir İmsakiyesi 2025:

İlk Sahur: 1 Mart Cumartesi, imsak vakti saat 06:16'da

İlk İftar: 1 Mart Cumartesi, iftar vakti saat 19:11'de

İlk Teravih Namazı: 28 Şubat Cuma akşamı, saat 20:26'da

İstanbul İmsakiyesi 2025:

İlk Sahur: 1 Mart Cumartesi, imsak vakti saat 06:07'de

İlk İftar: 1 Mart Cumartesi, iftar vakti saat 19:01'de

İlk Teravih Namazı: 28 Şubat Cuma akşamı, saat 20:19'da

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte 2025 yılı boyunca idrak edilecek kandiller:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Cuma

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba