İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 50 yaş üstü erkeklerle yakınlık kurma vaadiyle iletişime geçip kredi kartlarını ele geçirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, 2 ay süren teknik takip ve kamera incelemelerinin ardından adliyeye sevk edilip cezaevine gönderildi.
- Şüpheliler, hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından mahkeme tarafından tutuklandı.
EKİPLER İNCELEMEYE ALDI
Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri 'ilişki vaadiyle' kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı.
KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER
2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan tutuklandı.