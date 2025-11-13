İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 'ilişki vaadiyle' 50 yaş üstü erkeklerle irtibat kurup kredi kartlarını ele geçirdikleri ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

EKİPLER İNCELEMEYE ALDI

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri 'ilişki vaadiyle' kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan tutuklandı.