Haberler

İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar Haber Videosunu İzle
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 50 yaş üstü erkeklerle yakınlık kurma vaadiyle iletişime geçip kredi kartlarını ele geçirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, 2 ay süren teknik takip ve kamera incelemelerinin ardından adliyeye sevk edilip cezaevine gönderildi.

  • Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ilişki vaadiyle 50 yaş üstü erkeklerin kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.
  • Şüpheliler, hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 'ilişki vaadiyle' 50 yaş üstü erkeklerle irtibat kurup kredi kartlarını ele geçirdikleri ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

EKİPLER İNCELEMEYE ALDI

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri 'ilişki vaadiyle' kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi

Aldığı haber sonrası gözü döndü, market çalışanını öldüresiye dövdü
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Sanat dünyası yasta! Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler

Sanat dünyası yasta: Bir devir daha kapandı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Erzurum Aziziye'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) belirlendi

Erzurum'da yeni YEKA alanı belirlendi
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.