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Ilıca Plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir Ilıca Plajı ücretli mi, arabasız gidilir mi?

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İzmir'de yer alan Ilıca Plajı plajına nasıl gidilir ve arabasız gidilir mi soruları gündeme geliyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İzmir'de tatil yapmak isteyenler plajları ve koyları araştırıyor. Ilıca Plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir Ilıca Plajı Plajı ücretli mi, arabasız gidilir mi?

İzmir Ilıca Plajı ücretli mi, arabasız gidilir mi? Tatilciler, Ilıca Plajı plajına nasıl gidildiğini ve nerede olduğunu araştırıyor. İzmir'in temiz ve en iyi koylarından biri olan Ilıca Plajı'da kamp yapmak isteyenler, Ilıca Plajı hakkında bilgileri merak ediyor. Ilıca Plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir Ilıca Plajı ücretli mi, arabasız gidilir mi? Detaylar haberimizdedir…

ILICA PLAJI NEREDE?

Ilıca Plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alıyor. Ilıca, Çeşme'nin en popüler plajlarından biridir ve doğal termal kaynakları ile ünlüdür.

ILICA PLAJINA NASIL GİDİLİR?

Ilıca Plajı, Çeşme ilçe merkezinin yaklaşık 5-6 kilometre batısında bulunmaktadır. İzmir'in merkezine uzaklığı ise yaklaşık 80 kilometredir. Ilıca Plajı'na İzmir'den özel araçla veya toplu taşıma ile ulaşım mümkündür. İzmir'den Çeşme'ye kadar otobüs veya dolmuşlarla gidip, Çeşme merkezinden Ilıca Plajı'na taksi veya dolmuşlarla devam edilebilir.

ILICA PLAJI ÜCRETLİ Mİ?

Ilıca Plajı genellikle halka açık ve ücretsizdir. Ancak plajda bulunan işletmelerin ve şezlongların ücretli olabileceği dönemler veya saatler olabilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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