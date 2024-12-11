İlber Ortaylı ve Soli Özel arasındaki tartışmanın detayları merak ediliyor. "Suriye ve Irak devlet olabildi mi?" sorusu üzerinden başlayan tartışma, İlber Ortaylı'nın sert tepki göstererek programı terk etmesiyle sonuçlandı. Canlı yayında yaşanan bu gerginlik, özellikle Ortaylı'nın sözlerinin kesilmesi üzerine tırmandı. Soli Özel'in, "Deniz Hanım konuşsun, sözünü kestiniz" çıkışıyla tansiyon yükselirken, İlber Ortaylı'nın "Her şeyin bir haysiyeti vardır" diyerek yayını terk etmesi, programın akışını etkiledi. Peki, İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? Detaylar haberimizde...

İLBER ORTAYLI VE SOLİ ÖZEL NEDEN TARTIŞTI?

Tartışma, "Suriye ve Irak devlet olabildi mi?" konusu üzerine yoğunlaşırken, Soli Özel'in Deniz Hanım'ın konuşmasının kesildiğini belirtmesiyle başladı. Özel, "Deniz Hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz" ifadelerini kullanınca, İlber Ortaylı bu çıkışa sert tepki gösterdi. Sinirlenen Ortaylı, "Her şeyin bir haysiyeti vardır. Böyle bir tartışma olmaz, ben bırakıyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.

İlber Ortaylı, tartışmada Özel'in tavrına ve sözlerine tepki göstererek, "Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun, okuyorsun" dedi. Ortaylı, programın formatının ve tartışma üslubunun uygun olmadığını belirterek, böyle bir ortamda devam etmek istemediğini ifade etti.

İlber Ortaylı'nın stüdyoyu terk etmesinin ardından Okan Bayülgen, durumu toparlamak adına reklam arasına gitmek zorunda kaldı. Ancak program, Ortaylı'nın yokluğunda devam etti. Bayülgen'in yaşanan gerilim karşısında tarafsız bir duruş sergileyerek programın akışını sürdürmeye çalıştığı görüldü.