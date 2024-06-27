İlaç raporları uzatıldı mı, ne zamana kadar geçerli? İlaç raporları yenileme süreci uzatılacak mı?

İlaç raporları geçerlilik süresi ne kadar? İlaç raporları uzatıldı mı? Kronik hastalığı olanlar ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlar için sağlık raporunun geçerlilik süresi belli aralıklarla ileri tarihe alınıyor. En son raporlar 30 Haziran 2024 tarihine uzatılmıştı. Peki İlaç raporları uzatıldı mı? Sağlık raporları ne zamana kadar geçerli, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde…

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI 2024?

Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş veya erecek süreli sağlık raporu bulunan (engelli raporları dahil) ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin rapor süreleri 30.06.2025 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edecek.

Vergi indirim ve istisnası amacıyla kullanılacak engelli raporlarının geçerliliği ise 30.06.2024 tarihi itibarıyla sona erecek.