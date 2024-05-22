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İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI EKRANI! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

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İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI EKRANI! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin merakla beklediği il içi yer değiştirme sonuçlarına dair bir bilgi açıklandı mı? İl içi tayin sonuçları ekranı haberimizde. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları, tayinler ve diğer detaylarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Öğretmenler, tercih ettikleri illerde görev değişikliği için başvurularını yapmış ve 40 eğitim kurumu tercihinde bulunmuşlardı. Şimdi, atama sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağı merak konusu. İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI EKRANI! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında online olarak almıştı. Şimdi gözler, atama sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet sitesine çevrildi.

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI EKRANI! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI EKRANI! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

Listelerin ilgili valiliklerce sisteme girilmesi ve atama kararlarının oluşturulması işlemi 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bu süreçte valilikler, öğretmenlerin tercih ettikleri görev yerlerine atanması için gerekli işlemleri yapacaklar. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla gerçekleşecek. Bu tarihte, öğretmenlerin mevcut görev yerlerinden ayrılmaları ve yeni atanacakları yerlere hazırlıklarını yapmaları bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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