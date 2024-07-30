İkizler Projesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İkizler Projesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İkizler Projesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İkizler Projesi konusu, özeti ve İkizler Projesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İkizler Projesi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan İkizler Projesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İkizler Projesi filmini izleyecek olanların merak ettiği İkizler Projesi konusu nedir, İkizler Projesi oyuncuları kimler ve İkizler Projesi özeti gibi konuları inceliyoruz.
İKİZLER PROJESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
İkizler Projesi (özgün adıyla Gemini Man), Ang Lee'nin yönettiği, başrollerini Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong'un paylaştığı bir Amerikan bilimkurgu ve gerilim filmidir.
Oyuncu kadrosu ve karakterler
Will Smith: Henry Brogan / Junior
Mary Elizabeth Winstead: Danny Zakarweski
Clive Owen: Clayton "Clay" Varris
Benedict Wong: Baron
Linda Emond: Janet Lassiter
Theodora Miranne: Kitty
Douglas Hodge: Jack Willis