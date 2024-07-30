İkizler Projesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İkizler Projesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan İkizler Projesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İkizler Projesi filmini izleyecek olanların merak ettiği İkizler Projesi konusu nedir, İkizler Projesi oyuncuları kimler ve İkizler Projesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

İKİZLER PROJESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İkizler Projesi (özgün adıyla Gemini Man), Ang Lee'nin yönettiği, başrollerini Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong'un paylaştığı bir Amerikan bilimkurgu ve gerilim filmidir.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Will Smith: Henry Brogan / Junior

Mary Elizabeth Winstead: Danny Zakarweski

Clive Owen: Clayton "Clay" Varris

Benedict Wong: Baron

Linda Emond: Janet Lassiter

Theodora Miranne: Kitty

Douglas Hodge: Jack Willis