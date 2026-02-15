İkisi de mücadeleyi bırakmadı
İzmir'de deniz kenarında balık yakalayan iki kedi, balığı kapmak için uzun süre mücadele etti. Sonunda balık iki parçaya bölünürken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İzmir'de kıyıda avlanan iki kedi, balık paylaşma mücadelesi sırasında balığı ikiye böldü.
- Balığın ikiye bölünmesiyle her iki kedi payına düşen parçayı alarak uzaklaştı.
- Kedilerin mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir'de kıyıda avlanan iki kedinin balık paylaşma mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Deniz kenarında yakaladıkları balığı birbirine kaptırmak istemeyen iki Kedi, uzun süre boyunca avı kendi tarafına çekmeye çalıştı.
BALIĞI İKİYE BÖLDÜLER
Dakikalarca süren çekişme, balığın ikiye bölünmesiyle sonuçlanırken her iki kedi de payına düşen parçayı alarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kedilerin "yarı yarıya" biten pazarlığı izleyenleri gülümsetti.
