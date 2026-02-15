Haberler

İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İzmir'de deniz kenarında balık yakalayan iki kedi, balığı kapmak için uzun süre mücadele etti. Sonunda balık iki parçaya bölünürken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de kıyıda avlanan iki kedinin balık paylaşma mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Deniz kenarında yakaladıkları balığı birbirine kaptırmak istemeyen iki Kedi, uzun süre boyunca avı kendi tarafına çekmeye çalıştı.

BALIĞI İKİYE BÖLDÜLER

Dakikalarca süren çekişme, balığın ikiye bölünmesiyle sonuçlanırken her iki kedi de payına düşen parçayı alarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kedilerin "yarı yarıya" biten pazarlığı izleyenleri gülümsetti.

