İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli? İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü?

İstanbul'da Fatih ilçesinde Edirnekapı surlarında yaşanan vahşette 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in başını keserek surlardan aşağıya atan ve sonrasında da intihar eden zanlının Semih çelik olduğu ifade edildi. İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli?

SEMİH ÇELİK KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnekapı surlarında yaşanan olayda 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in kafasını keserek intihar eden şahsın Semih Çelik olduğu belirlendi. Semih Çelik'in kasaplık yaptığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken hastaneye 5 kez giriş kaydı yaptığı belirlendi.

İKBAL UZUNER KİMDİR?

Fatih'te, Semih Çelik tarafından kafası kesilerek öldürüldü. Uzuner'in 19 yaşında olduğu öğrenildi.