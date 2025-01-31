İhraç edilen teğmenler isimleri! İhraç edilen 5 teğmen kim, adı ne?

İhraç edilen teğmenler isimleri! Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yemin töreni sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 5 teğmen hakkında 'silahlı kuvvetlerden ayrılma' cezası verildiğini duyurdu. Peki, İhraç edilen 5 teğmen kim, adı ne? İşte, ihraç edilen teğmenler isimleri haberimizde...

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER İSİMLERİ

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında 5 teğmen ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti:

Teğmen Ebru Eroğlu

Ebru Eroğlu Teğmen İzzet Talip Akarsu

Teğmen Serhat Gündar

Teğmen Deniz Demirtaş

Teğmen Batuhan Gazi Kılıç

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verildiğini duyurdu. Bakanlık, ayrıca 3 sıralı disiplin amirine de aynı cezayı uyguladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."