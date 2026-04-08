İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti

Meksika’nın Veracruz eyaletinde gerçekleşen bir cenaze töreni, alışılagelmiş kederli havasından sıyrılıp sarsıcı bir skandala ev sahipliği yaptı. "Aşkımız mezara kadar" yeminleri, tabut başında patlak veren bir sadakatsizlik kavgasıyla kelimenin tam anlamıyla boyut değiştirdi.

Hayatını kaybeden adamın ardından son görevlerini yerine getirmek üzere toplanan kalabalık, veda anında iki kadının tekme tokat birbirine girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Trajediyi kaosa sürükleyen ise, ölen adam her iki kadınla da aynı anda ilişki yaşadığının tam o anda, tabutun başında ortaya çıkması oldu.

Olayın fitili, kadınlardan birinin tabuta yaklaşarak maktulün kulağına, "Aşkım, seni çok özleyeceğim," diye fısıldamasıyla ateşlendi. Bu duygusal veda, törende bulunan ve adamın asıl hayat arkadaşı olduğunu sanan diğer kadının şüphelerini bir anda öfkeye dönüştürdü.

Gözü yaşlı yabancının üzerine yürüyen kadın, "Sen de kimsin?" diyerek hesap sormaya başlayınca saklı kalan gerçekler gün yüzüne çıktı.

Her iki kadın da adamın tek sevgilisi olduğunu iddia edince, yas tutulan salon saniyeler içinde bir hesaplaşma ve boks ringine dönüştü.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde, öfkeden gözü dönen kadınların birbirlerini darp ederken tabuta çarptıkları ve tabutun kapağının yerinden kaydığı dehşet dolu anlar kaydedildi. Yas tutan diğer konuklar büyük bir şaşkınlık ve korku içinde kavgayı ayırmaya çalışırken, sükunetin yerini tam bir rezalet aldı.

Instagram’da 150 binden fazla izlenen video, izleyenlerden gelen "Adamı neredeyse bir kez daha öldüreceklerdi" ve "Görünen o ki merhum pek de nur içinde yatmayacak" gibi iğneleyici yorumlarla yankı buldu. Bu olay, sadakatsizliğin sadece yaşarken değil, ölümden sonra bile ne kadar büyük bir enkaz bırakabileceğini ibretlik bir şekilde gözler önüne serdi.