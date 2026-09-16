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Iğdır’da tek taraflı trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Iğdır’da tek taraflı trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Iğdır'da meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır-Tuzluca karayolunun Çarıkcı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına savruldu.

Kazada, araç sürücüsüyle birlikte toplam 3 kişi yaralandı. İsimleri henüz öğrenilemeyen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Araçta sıkışmalı kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerinde bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 3 kişi ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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