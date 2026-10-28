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Iğdır'da 103 araçlık konvoyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

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Iğdır'da 103 araçlık konvoyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da 103 araçlık konvoyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
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Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 103 araçlık konvoy kent merkezinde tur attı. Vali M. Fırat Taşolar ile koruma amirlerinin de katıldığı etkinlikte vatandaşlar bayram coşkusunu yaşadı.

Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, kentte tur atarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile koruma amirleri de katıldı.

Program kapsamında Türk bayraklarıyla süslenen 103 araç, kent merkezinde konvoy oluşturarak tur attı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konvoyda, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, kentte bayram heyecanı yaşandı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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