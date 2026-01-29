Haberler

İETT otobüsünde sazlı yolculuk

İETT otobüsünde sazlı yolculuk Haber Videosunu İzle
İETT otobüsünde sazlı yolculuk
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
İstanbul'da Eminönü-Arnavutköy seferini yapan İETT'ye ait bir otobüste yaşanan sürpriz anlar, yolculuğu adeta küçük bir konser salonuna çevirdi. Seyir halindeki otobüste bir yolcu sazını çıkararak türkü çalmaya başladı. Çalınan türküler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen olay, İETT otobüsünde seyahat eden yolcuların yüzünde tebessüm oluşturdu.

KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Eminönü-Arnavutköy seferini yapan 336 hat nolu otobüsün içinde çalınan saz, yolcuların ilgisini çekti. Günün stresinden uzaklaşan vatandaşlar, keyifli anlar yaşattı.

O ANLAR KAMERADA

Sıcak ve samimi atmosferin oluştuğu yolculukta, yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
