İETT otobüsünde sazlı yolculuk
İstanbul'da Eminönü-Arnavutköy seferini yapan İETT'ye ait bir otobüste yaşanan sürpriz anlar, yolculuğu adeta küçük bir konser salonuna çevirdi. Seyir halindeki otobüste bir yolcu sazını çıkararak türkü çalmaya başladı. Çalınan türküler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
İstanbul'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen olay, İETT otobüsünde seyahat eden yolcuların yüzünde tebessüm oluşturdu.
KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI
Eminönü-Arnavutköy seferini yapan 336 hat nolu otobüsün içinde çalınan saz, yolcuların ilgisini çekti. Günün stresinden uzaklaşan vatandaşlar, keyifli anlar yaşattı.
O ANLAR KAMERADA
Sıcak ve samimi atmosferin oluştuğu yolculukta, yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam