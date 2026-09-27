İddiaya göre zeytin tarlasında dengesini kaybeden M.Ü. traktörün arkasına düşüp öldü

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Zeytin tarlasında çalışma yaptığı sırada traktörün arkasına düşen çiftçi, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Şıh Mahsur mevkisinde bulunan zeytin tarlasında meydana geldi. M.Ü., eşiyle birlikte zeytin tarlasına giderek tarla sürme çalışmasına başladı.

İddiaya göre, traktörle çalışma yaptığı sırada zeytin yapraklarının kendisine takılması nedeniyle dengesini kaybeden M.Ü., traktörün arka kısmına düştü.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde M.Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Ü.’nün vefat haberi ailesi, yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu