İcardi Milan'a mı gidiyor, İcardi Galatasaray'dan gidiyor mu?

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu için menajerinin yeni görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Peki Icardi gerçekten Milan'a doğru mu yol alıyor, yoksa Galatasaray'dan ayrılacak mı? Bu soruların yanıtı önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor.

GALATASARAY SEZON SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız golcü için menajeri görüşmelere başlamış durumda. Menajeri Elio Pino'nun önce Ocak ayı için sarı-kırmızılı kulübe yeni sözleşme teklifi ilettiği, ancak beklediği yanıtı alamayınca farklı kulüplerle temas arayışına yöneldiği belirtiliyor.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak adına resmi adımlar atmaya başladı ve süreci yakından takip ediyor.

ICARDI TRANSFERE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Arjantinli golcünün de Milan'ın ilgisine karşı sıcak bir tutum sergilediği ve transfer ihtimaline olumlu baktığı öne sürülüyor.