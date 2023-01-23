Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçta şık bir gol atan Icardi, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Yıldız futbolcunun ülkesi Arjantin'e gittiği öğrenildi. Sakatlık yaşadığı dönemlerde Arjantin'e gittiği için eleştirilen Icardi, bu kez destek gördü. Icardi gitti mi? Icardi ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maç sonrasında apar topar İstanbul'dan ayrıldı. Arjantinli golcü, uçak yolculuğunun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Icardi ne zaman dönecek? Icardi gitti mi?

ICARDİ GİTTİ Mİ?

Taraftarların tebrik mesajlarına hesabında yer veren Aslan'ın golcüsü, en sonunda "Ok, bye" mesajı paylaştı. Icardi'nin galibiyetten sonra ülkeden ayrılması sosyal medyada tartışma konusu olsa da Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncuya bu kez sahip çıktı.

Boşandığı eski eşi Wanda Nara ile görüşmeye gittiği konuşulan tecrübeli futbolcu için "Tatili hak ediyor. Sen yeter ki mutlu ol" gibi yorumlar yazıldı.

Galatasaray formasıyla ligde 9 maça çıkan Icardi 6 gol atıp, 4 asist üretti. 2 kez Beşiktaş, 1 kez de Fenerbahçe ağlarını havalandıran Arjantinli futbolcu, taraftarın sevgilisi oldu. Sezon başında PSG'den kiralanan tecrübeli yıldızın mukavelesi lig bitimiyle tamamlanacak.

ICARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Mauro İcardi, teknik direktör Okan Buruk'un Antalyaspor maçı sonrası verdiği 2.5 günlük izni yurt dışında değerlendirmeyi tercih etti. İcardi, karşılaşmanın hemen ardından havaalanına giderek özel uçakla İstanbul'dan ayrıldı.