İbrahim Şahin kimdir? AK Parti Erzurum- Pazaryolu Belediye Başkan adayı İbrahim Şahin kaç yaşında, nereli?
İbrahim Şahin kimdir? AK Parti Erzurum- Pazaryolu Belediye Başkan adayı İbrahim Şahin kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Erzurum-Pazaryolu Belediye Başkan adayı olan İbrahim Şahin hakkında merak edilenler gündeme geliyor. İbrahim Şahin'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Pazaryolu Belediye Başkan adayı İbrahim Şahin oldu. Peki, İbrahim Şahin kimdir? AK Parti Erzurum- Pazaryolu Belediye Başkan adayı İbrahim Şahin kaç yaşında, nereli?
İBRAHİM ŞAHİN KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Pazaryolu Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.