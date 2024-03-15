İbrahim Pilavcı kimdir? MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Pilavcı kimdir? MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM PİLAVCI KİMDİR?

İbrahim Pilavcı, 1982 yılında Geyve ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Aktif siyasete atılarak MHP Taraklı İlçe Başkanlığı görevine seçildi ve bu görevini iki dönem boyunca başarıyla sürdürdü. Aynı zamanda Taraklı Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı ve çeşitli sosyal derneklerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 2010 yılından bu yana Taraklı'da Mali Müşavirlik faaliyetlerini sürdürmektedir. Pilavcı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Taraklı Belediye Başkanı olarak seçilmiş olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

İbrahim Pilavcı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.