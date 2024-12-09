Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Haskoloğlu, son dönemde aldığı tehditler nedeniyle Türkiye'yi terk edecek. İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor?

İBRAHİM HASKOLOĞLU NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"28 yaşındayım ve 5 senedir habercilik yapıyorum. Beni seversiniz, sevmezsiniz ama hiçbir karşılığı olmadan ve hiçbir parti gözetmeden milyonlarca insanın daha iyi bir ülkede yaşaması için elimden geleni yaptım. Sizin güvende olmanız için hapse girdim, geri adım da atmadım. Sonrasında da haklı olduğum ortaya çıktı, işime devam ettim. Küçük çocukların, kadınların, herbir vatandaşın hangi partiden olursa olsun iyiliği için uğraştım. Bir gün bile maddi destek istemedim."

Haskoloğlu, küçük çocuklar, kadınlar ve her kesimden vatandaşın iyiliği için çalıştığını belirterek, bugüne kadar maddi destek talep etmediğini ifade etti.