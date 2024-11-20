Üye Girişi
Haberler

İbrahim Gümüştekin kim, sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, İzmir saldırısı Komiser İbrahim Gümüştekin son durumu ne? İbrahim Gümüştekin sağlık durumu ne?

İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, İbrahim Gümüştekin sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne?

İBRAHİM GÜMÜŞTEKİN SAĞLIK DURUMU NE?

Devriye grevinde bulunan polis ekiplerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Gümüştekin sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne?

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Polis İbrahim Gümüştekin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında bilgiler sayfamızda paylaşılacaktır.

İbrahim Gümüştekin kim, sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

 İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı

İzmir'de 3 polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

Saldırganın iş yeri taşlandı
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

3 vekilden ortak açıklama: Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

21 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bursa'da okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe? Bugün okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe? Mehmet Tozun sağlık kim, durumu ne? İzmir saldırısı polis Mehmet Tozun son durumu ne? İbrahim Gümüştekin kim, sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne? Furkan Hakan Aşkın kim, sağlık durumu ne? İzmir saldırısı Komiser Furkan Hakan Aşkın son durumu ne? Kayserispor Fenerbahçe neden 16.00'da erken oynanıyor? Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.