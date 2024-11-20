İbrahim Gümüştekin kim, sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne?

İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, İbrahim Gümüştekin sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne?

İBRAHİM GÜMÜŞTEKİN SAĞLIK DURUMU NE?

Devriye grevinde bulunan polis ekiplerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Polis İbrahim Gümüştekin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında bilgiler sayfamızda paylaşılacaktır.