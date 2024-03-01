İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?
İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Osmaniye Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Çenet, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çenet'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündemde.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Osmaniye Belediye Başkan adayı ise İbrahim Çenet oldu. Vatandaşlar, İbrahim Çenet'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, İbrahim Çenetkimdir? AK Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenetkaç yaşında, nereli?
İBRAHİM ÇENET KİMDİR?
İbrahim Çenet 1975 yılında Osmaniye İlinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladıktan sonra 1996 Yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı sene Ekim ayında, İçişleri Bakanlığı tarafından 88. Dönem Adana Kaymakamı Adayı olarak atandı. Çanakkale-Bozcaada Kaymakamlığı esnasında, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Fonlarından Yerel Düzeyli Projelerde İstifade Alanları" konulu Tezli Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans, Çanakkale/ Bozcaada Kaymakamlığı döneminde üç yıl süreyle Çanakkale Boğazı'nda muhtelif hatlarda Yolcu Taşımacılığı işini yürüten GESTAŞ Denizcilik İşletmesi'nin "Denetim Kurulu Başkanlığı"nda bulunmuştur.
Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra;
- Eskişehir Günyüzü Kaymakamlığı (2004-2005)
- Malatya Kuluncak Kaymakamlığı (2005-2007)
- Çanakkale Bozcaada Kaymakamlığı (2007-2012)
- Şanlıurfa Ceylanpınar Kaymakamlığı (2012-2013)
- Hakkari Yüksekova Kaymakamlığı (2014-2016)
- Ankara Çubuk Kaymakamlığı (2016-2018)
- Kastamonu Taşköprü Kaymakamı olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği (2019-2021) görevlerinde bulundu.
- Çanakkale-Bozcaada Kaymakamlığı esnasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Fonlarından Yerel Düzeyli Projelerde İstifade Alanları" konulu Tezli Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans,
- Çanakkale/ Bozcaada Kaymakamlığı döneminde üç yıl süreyle Çanakkale Boğazı'nda muhtelif hatlarda Yolcu Taşımacılığı işini yürüten GESTAŞ Denizcilik İşletmesi'nin "Denetim Kurulu Başkanlığı"nda bulunmuştur.
- İngiltere / Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesinde; Uluslararası Ticaret Hukuku'nda" Hükümet Organları ve Yabancı Yatırımcılar Arasında Doğan Yatırım İhtilaflarının Tahkim Yöntemi ile Çözüme Kavuşturulması" konusunda İngilizce Master yapmıştır.
- 2016 senesinde İçişleri Bakanlığı tarafından Japonya'ya bir ay süreyle gönderilerek "Kırsal Kalkınma Modelleri" üzerinde incelemelerde bulunarak örnek projeleri yerinde müşahede etmiştir.