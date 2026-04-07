İbrahim Çelikkol gözaltında

Son dakika haberine göre; Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı. Çelikkol ile birlikte şarkıcı Mustafa Ceceli ve Melek Mosso gibi ünlü isimlerinde bulunduğu 9 kişinin gözaltında olduğu belirtiliyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982’de Kocaeli’nde doğan Türk oyuncu ve eski modeldir. Oyunculuk kariyerine Pars: Narkoterör filmiyle başlayan Çelikkol, Merhamet, Siyah Beyaz Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuş Uçuşu gibi dizilerle geniş kitleler tarafından tanındı. Uzun boyu ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken oyuncu, aksiyon ve dram projelerindeki performansıyla öne çıkmaktadır.