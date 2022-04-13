Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Bilal Sonses sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında nereli?

Doğum tarihi: 28 Ekim 1993

28 yaşında

Fatih

Bilal Sonses (d. 28 Ekim 1993; Fatih, İstanbul), Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesinden mezun olmuştur. Daha sonrasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde 2 yıl önlisans programını tamamlamıştır.

Bilal Sonses'in sözü ve müziği kendisine ait olan İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım şarkıları ile diğer birçok şarkısı tıklanma rekorları kırmıştır. 2020 Yılında, Sözleri Bilal Sonses Müziği Bilal Sonses ve Kadir Demir'e ait [4] Yıldız Tilbe'ile düet yaptığı Hasbelkader adlı şarkı 140.000.000 üzeri izlenmeye ulaşmıştır. Dijital platformlarda ise 24.000.000 üzeri dinlemeye ulaşmıştır.

Bilal Sonses, albümle aynı ismi taşıyan "Öpesim Var" isimli şarkısına Cem Kılıç yönetmenliğinde klip çekti. Klibe başarılı oyuncu Ecenur Erik eşlik etti