İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifadeleri alınan 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

GAZETECİLER Batuhan Çolak, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'Yalan Bilgiyi Alenen Yayma' 'Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlarından ifadeleri alınmak üzere polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye götürüldü. Ruşen Çakır, Soner Yalçın ve Aslı Aydıntaşbaş'ın da ifadelerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Çakır ve Yalçın adli kontrolle serbest bırakıldı.

RUŞEN ÇAKIR DA EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYOR

Diğer yandan İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında 6 gazetecinin mevcutlu olarak ifadelerinin alınması talimatı verilmişti. Polis ekipleri İstanbul dışında olduğu öğrenilen Ruşen Çakır'ın bulunduğu adrese gitti. Polis ekiplerinin Çakır'ı Sakarya'dan İstanbul'a getirdiği öğrenildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (

