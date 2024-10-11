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Hz. Mikail Kuran'da geçiyor mu? Hz. Mikail ismi Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? (Kim Milyoner Olmak İster?)

Hz. Mikail Kuran'da geçiyor mu? Hz. Mikail ismi Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? (Kim Milyoner Olmak İster?)
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hz. Mikail Kuran'da geçiyor mu? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hz. Mikail Kuran'da geçiyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hz. Mikail Kuran'da geçiyor mu? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A: Hz. Havva

B: Habil

C: Hz. Mikail

D: Kabil

Cevap:

Hz. Mikail Kuran'da geçiyor mu? Hz. Mikail ismi Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? (Kim Milyoner Olmak İster?)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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