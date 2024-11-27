Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel hayatı ve kariyeri!

Hüseyin Yücel, Beşiktaş camiasıyla uzun yıllardır yakın ilişki içinde olan bir isimdir. Hasan Arat'ın istifasının ardından 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısında, geçici olarak Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Peki, Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Lisesi'nin ardından Fransa'ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı

Üniversiteden 2005 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde, farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacı ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı. 2022 yılında ise FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.

Futbolla da yakından ilgili olan Hüseyin Yücel, 2018-19 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve As başkanlık görevlerinde bulundu.

Yücel, 2022 yılına gelindiğinde Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak atandı. İki çocuk babası olan Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.

HÜSEYİN YÜCEL ATANDI

Beşiktaş'tan yapılan KAP açıklamasında "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak.