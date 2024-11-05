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Hüseyin Yayman, Remzi Kartal'la görüştü mü?

Hüseyin Yayman, Remzi Kartal'la görüştü mü?
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçeleri arasında PKK yöneticisi Remzi Kartal'la telefon görüşmesi yaptığı iddiasının ardından AK Partili Hüseyin Yayman'ın, Remzi Kartal'la resmi gündem oldu. Peki, Hüseyin Yayman Remzi Kartal'la görüştü mü?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Remzi Kartal'ın yemek yediğini belirterek, "Belediye Başkanımız terör örgütünün kırmızı bültenle aradığı Remzi Kartal'la telefonla görüşmüş. Hüseyin Yayman burada Ahmet Özer Silivri'de. Bu olacak şey mi?" diye tepki gösterdi. Peki, Hüseyin Yayman Remzi Kartal'la görüştü mü?

HÜSEYİN YAYMAN, REMZİ KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal , Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Remzi Kartal ile yıllar önce yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle cezaevine konulduğunu belirterek, "Şu anda AKP sıralarında Sayın Hüseyin Yayman Bey oturuyor. Kartal ile yemek yediniz. Ceza ve suçta eşitlik ilkesi var. AKP'nin yarısından fazlasının bugün orada değil, cezaevinde olması gerekir. Anayasanın 10. maddesine göre eşitlik istiyoruz," ifadelerini kullandı.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise kendisine yöneltilen eleştirilere, "Bu tartışmada şimdiye kadar sustuk, dinledik. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, Gazi Üniversitesi'nde hoca olarak çalıştım. 'Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası' kitabını yazdım. O resimde, Avrupa Parlamentosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıda akademisyen ve gazeteci olarak bulundum. Vatan gazetesinde bunları zaten yazmıştım. Orada hiçbir siyasi kimliğim yoktu," diyerek yanıt verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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