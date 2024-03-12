Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN ÖZER KİMDİR?

Hüseyin Özer, 2004-2014 yılları arasında Salavatlı Belde Belediyesi Başkanlığı görevini üstlendi. 2014-2019 yılları arasında Sultanhisar Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında MHP Aydın İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Hüseyin Özer, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.