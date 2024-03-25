Hüseyin Karaçam kimdir? CHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karaçam kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Derbent Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Karaçam. Hüseyin Karaçam nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HÜSEYİN KARAÇAM KİMDİR?

Hüseyin Karaçam, 03.12.1979 tarihinde Konya'nın Derbent ilçesinde doğdu. Kırıkkale üniversitesi edebiyat fakültesinden mezun oldu. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Hüseyin Karaçam, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisin'den Konya Derbent ilçesi Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.