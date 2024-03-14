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Hüseyin İnamlık kimdir? AK Parti Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hüseyin İnamlık kaç yaşında, nereli?

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Hüseyin İnamlık kimdir? AK Parti Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hüseyin İnamlık kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hüseyin İnamlık'ın kim olduğu merak konusu oldu. Hüseyin İnamlık'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilgileri halk tarafından merak ediliyor. İnamlık, AK Parti'nin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hüseyin İnamlık oldu. Peki, Hüseyin İnamlık kimdir? AK Parti Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hüseyin İnamlık kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN İNAMLIK KİMDİR?

  • Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İNAMLIK 1973 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu.
  • İlkokulu eğitimini Tavas Hakimiyet İlkokulu, Ortaokul ve Lise eğitimini Tavas Lisesi'nde tamamladı.
  • Lise eğitiminin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazanarak üniversite eğitimini burada tamamladı.
  • Mezun olduktan sonra İnşaat Mühendisi olarak Denizli'de büyük şantiyelerde çalıştı. 1999 yılında kendi firmasını kurdu.
  • Denizli İnşaat Mühendisleri Odası 9. Dönem Genel Merkez Delegeliği ve 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
  • 2014 Yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Tavas Belediyesi Meclis Üyesi veAk Part iDenizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.
  • Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı.
  • 2015-2018 yılları arasında AK Parti Tavas İlçe Başkanlığı yaptı.
  • 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Tavas Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Hüseyin İnamlık, evli ve 2 çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli- Tavas Belediye Başkan adayıdır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Denizli Gündem Yaşam Politika Haberler

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