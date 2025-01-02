Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Baş ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP?

HÜSEYİN BAŞ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturma kapsamında şüpheli Baş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Savcılığa ifade verdi. Şüpheli Baş, Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 'her hafta pazartesi günü imza atmak' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Trabzon'da; "Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir" ifadesini kullanmıştı.