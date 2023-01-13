Haber programlarının tanıdık ismi Hülya Hökenek'i ekranlara göremeyen izleyiciler, ünlü sunucu hakkında detaylı araştırmalar yaptı. Hökenek hakkında Hülya Hökenek hamile mi? Hülya Hökenek ne zaman dönecek ve Hülya Hökenek neden yok gibi konular araştırıldı.

Habertürk ekranlarında yer almayan Hülya Hökenek, izleyicileirn merak konusu oldu. Ve Hülya Hökenek neden yok? Hülya Hökenek hamile mi? Hülya Hökenek ne zaman dönecek gibi konular araştırıldı. Peki, Hülya Hökenek neden yok? Hülya Hökenek hamile mi? Hülya Hökenek ne zaman dönecek?

HÜLYA HÖKENEK NEDEN YOK, HAMİLEMİ?

HAbertürk'ten yapılan açıklamada "Habertürk TV'de ekrana gelen 'Enine Boyuna' programını ve 'Ana Haber'i sunan gazeteci Hülya Hökenek, doğum iznine ayrıldı. Enine Boyuna' programını ve 'Ana Haber'i sunan deneyimli gazeteci Hülya Hökenek, doğum iznine ayrıldığı için bir süre aramızda olamayacak." denildi.

1988 tarihinde Şırnak Cizre'de doğdu. Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu.

Kariyerine, okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapanınca Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu. Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, ardından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan sunucu, buradaki görevini hala sürdürüyor.

24 Eylül 2018'de film yapımcısı Kamer İncedursun ile nikah masasına oturdu.