Hukuk ve medyada çok yönlü bir isim: Vusala Muradkhanli

Azerbaycanlı hukukçu Vusala Muradkhanli, hukuk, denetim ve medya alanlarında başarı yakalayan çok yönlü bir isim. Kamu görevinden özel sektöre geçen Muradkhanli, akademik kariyerinde de önemli başarılara imza attı. ARB TV'de yayımlanan "Kanun-Kural" programının yaratıcısı ve sunucusu.

Hukuk, denetim ve medya alanlarında eş zamanlı başarı yakalayan isimler, günümüzde sektörler arası etki gücüyle öne çıkıyor. Azerbaycan’da hukuk, denetim ve akademi alanlarında dikkat çeken kariyeriyle öne çıkan Vusala Muradkhanli, 12 Ağustos 1981’de Gence’de dünyaya geldi. Meslek hayatına kamu görevinde başlayan uzman isim, yıllar içinde hem akademik hem de sektörel alanda önemli başarılara imza attı.

KAMU GÖREVİNDEN ÖZEL SEKTÖRE UZANAN YOLCULUK

2007–2011 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı Vergi Denetim Departmanı’nda Devlet Vergi Müfettişi olarak görev yapan Muradkhanli, edindiği tecrübeyi 2012 yılından itibaren özel sektöre taşıdı. Aynı yıl kurduğu “Victory Ways Audit Consulting” Ltd. Şti.’nde kurucu ve hukuk bölümü başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü.

AKADEMİK KARİYER VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

2012 yılından itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti Denetçiler Palatası üyesi olan başarılı hukukçu, akademik çalışmalarına da ağırlık verdi. 2017 yılında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü’nde doktora programına başladı.

2020–2023 yılları arasında aynı kurumun “Ceza hukuku ve ceza muhakemesi” bölümünde bilimsel çalışan olarak görev aldı ve 2024 yılında hukuk bilimleri alanında PhD unvanını kazandı.

ULUSLARARASI EĞİTİM VE MESLEKİ BAŞARILAR 

Hukuk bilgisini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen isim, 2018–2020 yılları arasında ATV televizyonunda yayımlanan “Kanunla Biz” programında bağımsız hukuk uzmanı ve sunucu olarak yer aldı.

2023 yılından itibaren ise ARB TV’de yayımlanan “Kanun-Kural” programının yaratıcısı ve sunucusu olarak medya çalışmalarını sürdürmektedir. 2020 yılından bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlık Kollegiyası üyesi olan hukukçu, 2024 yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde Legal English eğitimi aldı.

'YILIN AVUKAT EĞİTMENİ' SEÇİLDİ

Aynı yıl, Avukatlık Kollegiyası tarafından “yılın avukat eğitmeni” seçilerek mesleki başarısını taçlandırdı.

2023–2025 yılları arasında Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü’nde İnsan Hakları Eğitim ve Ekspertiz Bölüm Başkanı olarak görev yapan isim, bu alandaki çalışmalarıyla da dikkat çekti.

500

