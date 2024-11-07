Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV CANLI izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret, Dursun'un beklenmedik ölümüyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Zeynep ve Halil İbrahim arasında tansiyon giderek yükselir. Didem ve Kaan, Zeynep ve Halil İbrahim'i birbirinden ayırmak için gizli bir iş birliği yapar. Bu sırada İskender, kayıp paralarının izini sürmeye devam eder ve büyük bir hamleye hazırlanır.

Fikret, bu suçlamaların üstesinden gelebilecek mi? Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ kopacak mı? İskender'in planı kimi hedef alacak?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep'e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına geleni duyan Rızvan Leto çaresizce üzülür. Ekibiyle Nihat'ın mekanına saldıran Halil İbrahim, Hakan'ı yakalar. Zeynep'in intikamını almak için Hakan'ı öldürecek midir? Durumu kötü olan Zeynep kurtulacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret'in ölümden dönmesi ailedeki dengeleri yeniden altüst eder. Zeynep, Halil İbrahim ile duygusal bir hesaplaşma yaşarken, İskender'in gizli hamleleri tehdit olmaya devam eder. Didem, Zeynep'e karşı giderek daha büyük bir meydan okuma sergilerken, Halil İbrahim zor bir kararın eşiğine gelir.

Fikret, ailesini bir arada tutmayı başarabilecek mi? Halil İbrahim, Zeynep ve Didem arasında nihayet bir seçim yapacak mı?

HUDUTSUZ SEVDA BUGÜN YOK MU?

Hudutsuz Sevda bugün tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

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