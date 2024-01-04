Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

Fox Tv kanalında yayınlanan Hudutsuz Sevda yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. BaşrollerindeDeniz Can Aktaş; Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hudutsuz Sevda bu hafta var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil İbrahim kaçırılınca Zeynep onun hayatını kurtarabilmek için Asiye ile uzlaşmak ister fakat onun Halil İbrahim için yaptığı fedakarlıkları kendi ailesinin onun için yapmayacağıyla yüzleşir. Yılmaz'a boyun eğmeyen Fikret, kendi yolunu çizmek için yeni ortaklıklar kurar.

HUDUTSUZ SEVDA BU HAFTA VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisi bu hafta yılbaşı arasına girmesi sebebiyle yeni bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacaktır.