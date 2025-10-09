Hudutsuz Sevda bitti mi? Hudutsuz Sevda final mi yaptı yeni sezonu olacak mı?

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda, aile, intikam, aşk ve ihanet temalarını başarılı bir şekilde işleyerek ilk sezonunda yüksek reytingler elde edip geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ancak ikinci sezondaki senaryo değişiklikleriyle birlikte izleyici ilgisinde düşüş yaşandı. Sosyal medyada dolaşan haberler sonrası seyirciler, "Dizi iptal mi edildi, bitti mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA BİTTİ Mİ?

Now TV'de iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, 34. bölümüyle sezon finali yapmasının ardından üçüncü sezon öncesinde ani bir kararla iptal edildi. Daha önce yeni sezonun "Halo" adıyla devam etmesi planlanırken, bu proje askıya alındı. Yapımcı ve senarist ekibi ise "Yeraltı" adlı yeni bir projeye yöneldi.

İlk etapta üçüncü sezonun "Halo" olarak devam etmesi, hikayenin farklı bir yön kazanması ve yeni karakterlerin dahil edilmesi hedeflenmişti. Bazı kaynaklar, dizinin 25 Eylül 2025'te 64. bölümüyle ekranlara döneceğini belirtmişti, ancak son gelişmeler bu planların tamamen durdurulduğunu ortaya koyuyor.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU