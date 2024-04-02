Hudutsuz Sevda Asiye neden yok, ayrıldı mı? Esra Dermancıoğlu, Hudutsuz Sevda dizisinden çıktı mı?

Hudutsuz Sevda Asiye neden yok, ayrıldı mı? Esra Dermancıoğlu, Hudutsuz Sevda dizisinden çıktı mı? sorularına yanıt aranıyor. NOW TV'nin iddialı dizilerinden Hudutsuz Sevda'da bir ayrılık yaşanacak. Peki, Hudutsuz Sevda Asiye neden yok? Esra Dermancıoğlu, Hudutsuz Sevda dizisinden ayrıldı mı?

HUDUTSUZ SEVDA ASİYE NEDEN YOK?

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergenin başrolünde yer aldığı NOW TV'nin iddialı dizilerinden Hudutsuz Sevda'da bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW TV'nin yeni sezonunda devam etmesine karar verilen dizilerin başında gelen Hudutsuz Sevda'da Asiye rolünü oynayan Esra Dermancıoğlu kadrodan ayrılıyor. Şivesi ve karakteriyle diziye damga vuran Dermancıoğlu'nun vedası dengeleri değiştirecek. Oyuncunun diziye nasıl veda edeceği bilinmezken henüz bir açıklama da gelmedi.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Dizileri: